Atp Stoccolma 2023: Sonego batte in rimonta Lajovic e approda al secondo turno

Buona la prima per Lorenzo Sonego, che all’esordio nel torneo ATP 250 di Stoccolma 2023 (cemento indoor) supera in rimonta Dusan Lajovic. Il tennista azzurro, reduce dal prestigioso terzo turno ottenuto al Masters 1000 di Shanghai, rispetta il pronostico della vigilia e prevale con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 dopo 2h20′. Successo tutt’altro che scontato per Sonego, il quale ha faticato nella prima metà del match, andando sotto di un set e offrendo due palle break per andare in svantaggio anche in avvio di secondo. Il piemontese però non si è disunito e, con grande pazienza, è stato bravo a metter su una splendida rimonta. Ottavi di finale raggiunti dunque da Lorenzo, che ora troverà uno tra il qualificato russo Pavel Kotov oppure il bombardiere a stelle e strisce Christopher Eubanks.

LA PARTITA – Un avvio molto falloso da parte di un Sonego che fatica a trovare le misure nella prima fase di match. Il gioco d’apertura dura addirittura 12 minuti e Lorenzo perde la battuta dopo non aver concretizzato ben cinque palle game avute a sua disposizione. Buona, invece, la partenza del serbo, molto solido sia al servizio che nello scambio. L’azzurro inizia a entrare maggiormente nel match, sul 2-3 si arrampica fino al 30-30 e sul 3-4 costringe l’avversario ai vantaggi, ma in entrambe le occasioni non riesce mai a procurarsi una palla break per rientrare nel parziale. Sonego riesce a salvare un paio di set point con l’aiuto del servizio sul 3-5, ma deve comunque arrendersi poco dopo quando Lajovic chiude a trenta la frazione per 6-4.

I problemi per Sonego proseguono in avvio di secondo set, quando già nel game inaugurale deve salvare due palle break. L’azzurro però se la cava grazie al servizio e si scuote immediatamente conquistando un preziosissimo break nel gioco seguente. Di fatto il parziale termina qui perché nei restanti game non solo non ci sono palle break ma il giocatore in risposta non riesce neppure a raggiungere i vantaggi. Sonego si limita dunque a gestire con lucidità il vantaggio e, dopo 43 minuti di gioco, incassa la frazione per 6-3.

Il copione non cambia nel terzo set, dove fin dall’inizio regnano i servizi. Per dare l’idea dell’andamento del match e dell’equilibrio, nei primi 8 game sono stati persi solamente 7 punti al servizio. Tutto però è cambiato nel nono gioco, dove Sonego è riuscito a impensierire l’avversario ed a procurarsi le prime palle break del set. Un paio di gratuiti, forse dettati anche dalla pressione del momento, hanno rischiato di condannare Lorenzo, il quale però ha mantenuto la calma e i nervi saldi, riuscendo ad avere la meglio alla terza chance. Grazie a un turno di servizio impeccabile, Sonego ha poi chiuso il set per 6-4 e il match, staccando il pass per il secondo turno.