Tabellone Atp Stoccolma 2023: Rune guida il seeding, c’è Sonego

Svelato il tabellone e gli accoppiamenti del torneo Atp di Stoccolma. Occhi puntati su Lorenzo Sonego, che al primo turno dovrà vedersela contro il serbo Lajovic, in quello che è il quarto confronto (l’azzurro ha vinto i due più recenti). Holger Rune guida il seeding e cercherà di bissare il successo dello scorso anno, quando si impose in finale contro Stefanos Tsitsipas. Non ci sarà come annunciato Matteo Berrettini: “Mi dispiace molto di non poter essere in campo a Stoccolma come avevo programmato. Mi hanno detto che il torneo e la città sono fantastici. Mi dispiace molto di non essere riuscito a recuperare completamente dall’infortunio”, le parole del romano.

PRIMO TURNO

(1) Rune bye

Kecmanovic-(WC) Friberg

(WC) Ymer-Bautista Agut

Q – (6) Lehecka

(3) Griekspoor bye

Q-Ruusuvuori

Lajovic-Sonego

Q-(7) Eubanks

(5) Baez-Wolf

Djere-(WC) Borg

Gojo-Wawrinka

(4) Davidovich Fokina

Q-(8) Evans

(PR) Monfils-Fucsovics

Seyboth Wild-Safiullin

(2) Mannarino bye