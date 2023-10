LIVE – Sonego-Lajovic, primo turno Atp Stoccolma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Lajovic, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma 2023 (cemento indoor). Entrambi si trovano in un discreto momento di forma. Tutti e due, infatti, sono reduci dal buon terzo turno ottenuto al Masters 1000 di Shanghai. Il bilancio dei precedenti premia il torinese, che si trova in vantaggio per 2-1. Sonego, inoltre, si è anche aggiudicato l’unico andato in scena su una superficie rapida. Sarà lui a partire ampiamente favorito secondo le quote dei bookmakers.

Dovrà prestare enorme attenzione, tuttavia, all’esperto serbo, che in questa stagione è riuscito a levarsi parecchie soddisfazioni. Oltre a tanti piazzamenti prestigiosi, infatti, ha portato a casa anche un titolo sulla terra rossa bosniaca di Banja Luka. La vittoria, dunque, non è affatto scontata per Sonego, che in caso di successo troverebbe agli ottavi di finale uno tra il qualificato russo Pavel Kotov oppure il bombardiere a stelle e strisce Christopher Eubanks. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Lajovic pianificati come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13.00.

