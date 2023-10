Antonio Conte a ‘Belve’: “Un giorno mi piacerebbe allenare Roma o Napoli”

Nel bel mezzo dell’anno sabbatico che si è preso per stare vicino alla famiglia, Antonio Conte si sofferma sul suo futuro negli studi Rai. Ospite di ‘Belve’, il programma condotto da Francesca Fagnani, l’ex tecnico di Juventus e Inter non chiude le porte ad una possibile esperienza in due delle piazze più calde della Serie A: “Se mi piacerebbe allenare Napoli o Roma? Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza”. In realtà l’opzione del club partenopeo sembrava essersi presentata pochi giorni fa, con la panchina di Rudi Garcia in bilico. Ma Conte ribadisce che non prende “squadre in corsa perché sono situazioni create prima”. E sull’addio più sofferto: “Quello di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi di andar via”, si legge in una delle anticipazioni riportate dal Corriere della Sera. E sul passaggio di Roberto Mancini in Arabia Saudita: “Non voglio entrare nella sua vicenda ma le posso dire che stando ai giornali l’Arabia avrebbe fatto un’offerta a Mancini come ad altri e mi ci metto anche io”. E Conte confessa: “Io ho rifiutato”.