Atp Stoccolma 2023, Monfils batte Djere e conquista la finale n°34: domani sfida Kotov

Saranno Gael Monfils e Pavel Kotov a contendersi il titolo del prestigioso e storico ATP 250 di Stoccolma nella capitale svedese. Il veterano tennista francese, spesso ai box a causa di vari infortuni, continua a dimostrare che quando il fisico regge il suo livello riesce ad essere ancora piuttosto alto. Gael in semifinale batte con il punteggio di 7-5 6-2 Laslo Djere nonostante abbia provato a complicarsi la vita i un primo set in cui si era ritrovato 5-5 dopo aver iniziato il match avanti 4-0. Vinto il primo parziale al dodicesimo game, anche il secondo set si è sviluppato inizialmente nello stesso modo, ma questa volta Monfils ha trasformato il 4-0 in un 6-2 pochi minuti più tardo.

Domani sfiderà una sorpresa di questo torneo, ovvero il russo Kotov che ha battuto Kecmanovic per 6-3 6-4. L’attuale n°109 del ranking mondiale ha perso un solo set finora in settimana, nel suo primo match contro Eubanks. Poi in fila Sonego, Griekspoor e il citato Kecmanovic.