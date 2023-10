Highlights e gol Psg-Strasburgo 3-0, Ligue 1 2023/2024 (VIDEO)

Gli highlights e i gol di Paris Saint Germain-Strasburgo, match valevole per la nona giornata della Ligue 1 2023/2024, in cui gli uomini allenati da Luis Enrique hanno steso la formazione ospite mediante un secco 3-0 grazie alle reti siglate da Kylian Mbappé, Carlos Soler e Fabian Ruiz. In virtù di questo risultato i parigini si portano al comando della classifica con 18 punti, mentre lo Strasburgo resta a quota 10. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.