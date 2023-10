Fiorentina-Empoli, Italiano: “Guai a mollare, il derby è una partita sentita e delicata”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a due giorni dal derby toscano contro l’Empoli valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: “La squadra e i nazionali rientrati e stanno tutti bene, siamo al completo e stiamo preparando questo derby contro l’Empoli. Una partita molto importante che arriva dopo la sosta, che arriva dopo un periodo positivo per noi e adesso dobbiamo cercare di continuare. Guai a fermarsi, guai a mollare. Abbiamo altri due giorni di allenamenti per mettere dentro altro lavoro e naturalmente cercheremo di dare il massimo”.

“L’Empoli in questi anni ci ha messo sempre in difficoltà, è sempre stato un avversario difficile da battere. E’ un derby, una partita delicata, sentita. Sappiamo che avversario affronteremo. Un avversario che ha cambiato guida tecnica, una squadra che sta bene e sappiamo cosa andiamo incontro – ha spiegato l’allenatore dei gigliati-. Nelle ultime partite l’Empoli ha fatto ottimi risultati, hanno ricominciato a fare punti. Una squadra organizzata, una squadra fastidiosa che non molla mai con giocatori di grande talento. Se non l’affronteremo con la massima attenzione ci potrà mettere in difficoltà”.

Italiano ha poi dichiarato di aver ancora dei dubbi di formazione: “Nelle soste è chiaro che non hai tanti nazionali però con i ragazzi che rimangono si lavora e si cerca di portare avanti tutto quello che può essere dalle strategie sul lavoro al prossimo avversario. Questa volta abbiamo cercato di dare qualche giorno in più di riposo ai ragazzi perché arrivavamo da un tour de force incredibile. Adesso dobbiamo affinare tutto e preparare questa delicata partita nei minimi dettagli“.

Lo scorso 11 ottobre la Fiorentina ha inaugurato il Viola Park con una serata indimenticabile: “La serata dell’inaugurazione del Viola Park è stata fantastica, stupenda viverla con i nostri tifosi. Il Viola Park è una struttura fantastica, il presidente Rocco Commisso è riuscito a mettere a disposizione qualcosa di straordinario. Prima squadra, giovani, femminile, ogni giorno siamo tutti a contatto ed è un piacere lavorare e questo porterà grande grandissima identità e ci legherà ancora di più a tutto quello che sarà il mondo viola”.