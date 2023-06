Atp Stoccarda 2023, prima gioia erbivora per Musetti: batte Gojo in due set e avanza al secondo turno

Lorenzo Musetti nell’Atp 250 di Stoccarda 2023 può finalmente festeggiare la sua prima vittoria da professionista sull’erba. Nel round d’esordio del torneo tedesco, il numero due d’Italia ha avuto la meglio con il punteggio di 7-6(4) 6-3 in 1h e 31′ di gioco sul qualificato croato Borna Gojo. “Ho avvertito un po’ di tensione all’inizio, ma l’atteggiamento con il quale sono sceso in campo era giusto e sono felice di questa prima vittoria sull’erba. Ho avuto pazienza fino al tie-break, sull’erba speicalmente contro grandi servitori bisogna interpretarle così le partite. Sarà fondamentale continuare ad avere la stessa mentalità anche nei prossimi giorni”, ha dichiarato l’azzurro nell’intervista post-partita. Musetti attende ora il vincente del match tra Oscar Otte e Gregoire Barrere.

CRONACA – L’andamento del primo set rispecchia quello della maggior parte dei match che si disputano su erba, in cui regnano i servizi e i giocatori non hanno molte chance in risposta. Nonostante al tie-break vi si giunga effettivamente, e senza alcun break, il cammino di Musetti e Gojo è ben diverso. Il croato perde infatti appena 5 punti in 6 turni di servizio e fa registrare percentuali notevoli, specialmente con la prima di servizio (90% dei punti vinti). Più altalenante invece il percorso di Lorenzo, che concede due palle break nel quarto gioco e poi un’altra nel decimo gioco, che corrisponde a un set point. L’azzurro riesce però sempre a salvarsi e, nonostante più difficoltà del previsto, anche per via di un numero eccessivo di doppi falli (5), raggiunge il suo avversario al tie-break.

Qui, il primo mini-break lo conquista Musetti, che si issa prima sul 3-2 e poi vola sul 5-2, servendo alla grande. Gojo non molla e accorcia le distanze, ma ancora il servizio dà una mano a Lorenzo, a cui basta il primo set point per far suo il tie-break (7-4) e la frazione dopo 53 minuti di gioco.

Anche in apertura di secondo parziale è il tennista croato ad avere una chance, ma nel primo game di battuta Musetti riesce ad annullare una palla break. Sul 2-1 in suo favore, Lorenzo finalmente riesce a procurarsi le prime occasioni in risposta. Gojo annulla la sua prima palla break del match sul 30-40 grazie ad una profonda seconda di servizio, ma ne concede un’altra questa volta il rischio non paga: doppio fallo e break Musetti. Il carrarino, specialmente quando non trova la prima di servizio, tende ad essere abbastanza ondivago a livello di percentuali, e nel gioco successivo concede subito un’occasione all’avversario per rientrare nel set. Anche questa palla break viene però brillantemente annullata con una palla corta sulla quale Gojo arriva in ritardo. Sarà l’ultima occasione per il croato, che non riuscirà più ad impensierire l’allievo di Tartarini in risposta, cedendo la frazione per 6-3.