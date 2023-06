Atp Stoccarda 2023, Musetti si ferma a due passi dalla vittoria: Tiafoe vince in rimonta e va in semifinale

Quarti di finale amari per Lorenzo Musetti, che cede dopo una lunga battaglia a Frances Tiafoe nell’ATP 250 di Stoccarda 2023. L’azzurro ha giocato un ottimo match per due set, arrivando anche a due punti dal portare a casa la vittoria e l’accesso alla semifinale, prima di cedere il tie-break della seconda frazione e poi calare in maniera drastica dal punto di vista mentale nel terzo parziale. Lo score finale premia Tiafoe per 6-7(6) 7-6(5) 6-2. Ora per lui un possibile derby contro Fritz, che scenderà in campo quest’oggi contro Fucsovics nei quarti. Per Musetti invece trasferimento in Inghilterra per il torneo del Queen’s.

LA PARTITA – Subito una partenza all’insegna dell’equilibrio, in cui per entrambi è la capacità di trovare la prima di servizio a fare la differenza. Quando non la trovano, vanno in difficoltà. Musetti è il primo a cedere la battuta sul 3-3, ma al momento di chiudere il parziale sul 5-4 in suo favore, Tiafoe regalava qualcosa e permetteva il contro-break all’azzurro. Poi, era Musetti a sprecare tanto nell’undicesimo game, in cui finiva per perdere nuovamente il servizio dopo non aver concretizzato alcune palle per tornare in vantaggio. Tiafoe saliva sul 6-5 e servizio, ma anche questa volta non riusciva a sfruttare l’occasione, cedendo il turno dopo tre set point annullati da Lorenzo. Nel tie-break ancora tanto equilibrio, con il carrarino che annullava la quarta palla set e alla sua prima chance riusciva a chiudere per otto punti a sei.

Servizi molto più dominanti nella seconda frazione, in cui Tiafoe annullava una palla break nel terzo game. Da lì in poi zero chances per entrambi fino al tie-break. Anche questo continuava con un vero e proprio dominio dei servizi. Poi, sul 5-4 la sfortuna si accanisce contro l’azzurro, con un rimbalzo beffardo che lo coglie di sorpresa. Tiafoe si procura due set point e con un doppio fallo Musetti cede per 7-6(4).

Il contraccolpo è pesante per il tennista allenato da Simone Tartarini, che cede due volte il servizio consecutivamente e si ritrova sotto 0-3 pesante. Tiafoe, però, incappa in un altro blackout e a zero restituisce uno dei due break. Musetti a questo punto ha la ghiotta chances di rientrare in partita, andand sul 40-0, ma subisce cinque punti consecutivi e perde di nuovo il servizio. A questo punto Tiafoe smette di regalare e chiude con il punteggio di 6-2.