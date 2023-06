Usa-Messico finisce in rissa: McKennie perde il controllo, espulso anche Dest (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Come da tradizione, animi tesi durante le sfide tra Usa e Messico. Nella gara valida per la semifinale di CONCAF Nations League, vinta dagli statunitensi per 3-0 la situazione è precipitata nel secondo tempo di gioco. Protagonista Weston McKennie, espulso al 68′ per comportamento antisportivo dopo che è arrivato alle mani con l’avversario messicano Montes. L’arbitro ha estratto il rosso per entrambi: il bianconero è uscito dal campo con la maglietta strappata. Dopo 5′ di interruzione il gioco è poi ripreso, ma di lì a poco si è scatenata un’altra rissa: mani in faccia e diverse spinte: l’arbitro ha sospeso nuovamente il gioco. Questa volta a pagarne le conseguenze sono stati Dest e Arteaga, entrambi espulsi.