Atp Stoccarda 2023, Hurkacz in semifinale: avanti anche Struff e Fucsovics

Si è delineato il quadro delle semifinali del torneo Atp 250 di Stoccarda, in corso di svolgimento sull’erba della città tedesca. Dopo la vittoria di Frances Tiafoe su Lorenzo Musetti, tra le teste di serie è arrivata anche la vittoria di Hubert Hurkacz. Il polacco, numero 4 del seeding, ha superato con un doppio 6-4 l’australiano Christopher O’Connell dopo un’ora e 28 minuti di gioco. Prestazione solida per “Hubi”, che non ha concesso palle break e ha saputo innalzare il livello nei momenti decisivi. In semifinale se la vedrà con il padrone di casa Jan-Lennard Struff, noto amante dell’erba per il suo stile di gioco elegante e dedito al serve and volley: il tedesco ha battuto per 6-4 7-5 il veterano francese Richard Gasquet, giustiziere nei giorni scorsi di Stefanos Tsitsipas. Dall’altra parte del tabellone invece Tiafoe se la vedrà con Marton Fucsovics, autore della sorpresa di giornata: il potente ungherese, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto il numero 8 del mondo Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 7-5.

