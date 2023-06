Gibilterra-Francia, Giroud in gol di testa dopo 2′ (VIDEO)

di Redazione 21

Ad Olivier Giroud bastano due minuti per sbloccare il risultato di Gibilterra-Francia, match della fase di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Strada subito in discesa per i Bleus, che schierano dal 1′ anche l’altro rossonero Theo Hernandez, mentre il portiere Mike Maignan è indisponibile per infortunio. Il primo colpo intanto lo batte Giroud con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un cross dalla destra.