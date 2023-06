Milan, Colombo sarà controriscattato dal Lecce

Il Milan ha deciso di esercitare il controriscatto di Lorenzo Colombo, attaccante che nell’ultima stagione ha militato con la maglia del Lecce in Serie A. Lo riporta Sky Sport, che sottolinea come da questa operazione (tra riscatto e controriscatto), la società pugliese abbia guadagnato 1.7 milioni di euro. Per sostituire il classe 2002, il Lecce – che ha deciso di ripartire da Corvino – pensa a Marco Nasti, reduce dal prestito al Cosenza ma di proprietà del Milan. L’operazione quindi potrebbe ricalcare quella che ha portato in Puglia Colombo. Quest’ultimo ha segnato il gol della salvezza del Lecce, ora il suo futuro potrebbe essere in rossonero.