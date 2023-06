LIVE – Scherma, Europei Plovdiv 2023: semifinali e finali spada femminile con Mara Navarria

La diretta scritta delle semifinali e della finale della spada femminile agli Europei individuali 2023 di scherma, in corso di svolgimento a Plovdiv. Il bottino di medaglie dell’Italia è pronto a rimpinguarsi grazie a Mara Navarria, che ha raggiunto le semifinali e quindi è certa di salire sul podio continentale. Intorno alle 17:30 l’azzurra scenderà in pedana contro l’estone Nelli Differt: in palio la finalissima, contro la vincente dell’assalto che vedrà protagoniste le due francesi Auriane Mallo-Breton e Alexandra Louis Marie. Sportface vi racconterà in tempo reale la prova di Navarria, con gli aggiornamenti in tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente nulla.

17.36 15-8 il punteggio finale! La francese Alexandra Louis Marie trionfa contro l’azzurra Mara Navarria, che comunque si mette al collo l’argento.

17.35 Prende purtroppo il largo la francese. 12-6, ci sono ben poche speranze.

17.32 Eccezionale Navarria qui nel corpo a corpo!

17.29 Torna ad andare a bersaglio Navarria! 7-3.

17.27 Ancora una volta la beffa per l’azzurra! Va lei all’attacco, mette alle corde la francese che però ha il guizzo in parata e risposta. 6-2.

17.26 Va a segno purtroppo Louis Marie, 5-2! Deve reagire Mara o sarà argento.

17.24 44 secondi senza attacchi da parte di entrambe, primo assalto che vede Louis Marie avanti 4-2 su Navarria.

17.20 Si parte! Il primo punto va alla transalpina.

17.15 Ecco l’ingresso di Mara Navarria e la sua sfidante, la francese Louis Marie!

16.50 Eccola la stoccata che vale la finale! Dominio Navarria nella seconda parte, 15-10 contro l’estone Differt e sarà finale per l’oro!

16.47 Eccezionale stoccata di Navarria che sulla difensiva trasforma la situazione a proprio vantaggio! 12-10 fondamentale.

16.43 Si accendono luce rossa e verde, un punto per parte. 7-7, quanto equilibrio.

16.38 Va all’estone il punto del 3-2 dopo un lunghissimo stallo tra le due. E si chiude così il primo assalto.

16.35 Si parte! L’azzurra cerca le medaglie importanti e non il semplice bronzo.

16.30 Tocca alla nostra Navarria sfidare l’estone Differt! Forza Mara.