Atp Rotterdam 2023, programma e ordine di gioco martedì 14 febbraio con Lorenzo Sonego

Il programma e l’ordine di gioco di martedì 14 febbraio al torneo Atp 500 di Rotterdam 2023, in corso di svolgimento sui campi indoor della città olandese. Diversi match importanti previsti in questa giornata, con gli occhi degli appassionati azzurri che saranno soprattutto per Lorenzo Sonego. L’azzurro infatti cercherà l’impresa contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 3 del tabellone. I due scenderanno in campo come terzo match a partire dalle 11:00 e comunque non prima delle 14:30 locali. Prima di loro infatti toccherà a Hurkacz-Bautista Agut e Kwon-Zverev. In sessione serale scenderà in campo anche il numero uno del seeding, ovvero Stefanos Tsitsipas: il greco se la vedrà con il finlandese Emil Ruusuvuori.

L’ordine di gioco di martedì 14 febbraio

Campo Centrale, a partire dalle 11:00

(5) Hurkacz vs Bautista Agut

Non prima delle 13:00

Kwon vs (8) A.Zverev

Non prima delle 14:30

Sonego vs (3) Auger-Aliassime

Non prima delle 19:30

(1) Tsitsipas vs Ruusuvuori

(6) Medvedev vs Davidovich Fokina

Campo 1, a partire dalle 11:00

(WC) Brouwer vs Huesler

Doppio

(Q) M.Ymer vs (WC) Griekspoor

Doppio

Doppio

Doppio

