Tiro a segno, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: 18 azzurri convocati

La spedizione azzurra di tiro a segno sbarca a Il Cairo in Egitto per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023. Dopo i Grand Prix di Ruse e Osijek, lo staff tecnico guidato dal Direttore della Preparazione Olimpica e Paralimpica, Pierluigi Ussorio ha convocato 18 azzurri (7 per la carabina, 11 per la pistola). Occhi puntati su Danilo Dennis Sollazzo, astro nascente del tiro azzurro.

CARABINA

Michele Bernardi (G.S. Marina Militare), Edoardo Bonazzi (TSN Novi Ligure), Danilo Dennis Sollazzo (C.S. Carabinieri), Simon Weithaler (C.S. Esercito);

Sofia Benetti (G.S. Fiamme Gialle), Barbara Gambaro (G.S. Fiamme Oro), Martina Ziviani (C.S. Esercito)

PISTOLA

Paolo Monna (C.S. Carabinieri), Luca Tesconi (C.S. Carabinieri), Federico Nilo Maldini (C.S. Carabinieri), Alessio Torracchi (C.S. Fiamme Gialle), Riccardo Mazzetti (C.S. Esercito), Andrea Morassutt (TSN Pordenone), Massimo Spinella (G.S. Fiamme Gialle);

Sara Costantino (G.S. Fiamme Gialle), Maria Varricchio (G.S. Fiamme Oro), Margherita Brigida Vaccaro (G.S. Esercito), Chiara Giancamilli (TSN Tivoli).

STAFF TECNICO

Pierluigi Ussorio (Direttore della Preparazione Olimpica e Paralimpica), Roberto Di Donna (CT Pistola), Matthias Horst Hahn (Capo tecnico pistola), Erru Flavio (tecnico pistola), Mauro Badaracchi (tecnico pistola), Giuseppe Fent (CT Carabina), Marco De Nicolo (Capo tecnico carabina), Maurizio Ballirano (tecnico carabina), Gianpiero Cutolo (Medico federale), Angelantonio Desiato (Fisioterapista).