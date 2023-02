Youth League 2022/2023: il Milan contro il Rukh Lviv agli ottavi di finale

Sono stati estratti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Youth League 2022/2023. Il Milan, unica italiana rimasta in corsa nel torneo europeo giovanile, sfiderà gli ucraini del Rukh Lviv, che hanno eliminato l’Inter nei playoff della competizione. I ragazzi allenati da Ignazio Abate scenderanno in campo per il match tra il 28 febbraio e il primo marzo. Di seguito tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Milan-Rukh Lviv

Barcelona-AZ Alkmaar

Liverpool-Porto

Atlético-Genk

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain

Hajduk Split-Manchester City

Sporting CP-Ajax

Real Madrid-Salzburg