La corsa di Luciano Darderi nel torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2025 si infrange nuovamente contro Francisco Cerundolo agli ottavi di finale della rassegna. Come la settimana scorsa a Buenos Aires, è l’argentino numero 4 del tabellone a prevalere, questa volta in tre set con il punteggio di 6-7(1) 6-3 6-2 dopo due ore e nove minuti di lotta intensa. Il maggiore dei fratelli Cerundolo, reduce dalla sconfitta in finale contro Joao Fonseca nel torneo di casa e risalito alla posizione numero 26 del ranking Atp, affronterà ora ai quarti di finale il francese Alexandre Muller, che ha regolato in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Nelle altre gare di serata, arriva il successo a sorprese del portoghese Jaime Faria. Il classe 2003, in gara come lucky loser, ha superato in tre set la concorrenza dello spagnolo Jaume Munar: 6-4 2-6 6-3 il punteggio in favore del tennista lusitano in due ore di gioco. Il prossimo avversario di Faria sarà un altro lucky loser, ovvero Camilo Ugo Carabelli; l’argentino ha infatti battuto con un doppio 6-4 il bosniaco Damir Dzhumur, e ora punta dritto alle semifinali.

La cronaca di Darderi-Cerundolo

Il match inizia in salita per Darderi, che perde i primi sei punti e cede il primo game di servizio senza mettere a segno nemmeno un punto. Cerundolo approfitta prontamente degli errori del suo avversario, e si porta rapidamente avanti 4-1. Tuttavia, nonostante un avvio complicato, Darderi riesce a reagire, e sfruttando anche qualche passaggio a vuoto da fondo campo del nativo di Buenos Aires riesce a ricucire lo strappo, trovando il break del 4-4 nell’ottavo game. In breve tempo si arriva al tie break, dove Luciano è l’autentico dominatore. Il numero 26 Atp continua a sbagliare troppo, e l’italo argentino si prende comodamente il primo set chiudendo 7-1 il tie break.

Cerundolo si rialza e Darderi va ko

Il secondo set si apre con la reazione di Cerundolo, che riesce a mettere da parte gli errori del primo parziale e ad aumentare l’intensità del suo gioco. Darderi purtroppo non riesce a trovare la stessa solidità che aveva mostrato nella parte finale di primo set e perde subito il servizio a zero nel secondo game, complice anche un sanguinoso doppio fallo. Nonostante un tentativo di recupero, l’azzurro non riesce a concretizzare la palla per il contro break, e il parziale scivola rapidamente via in favore dell’argentino. Il classe 2002 è bravo a salvare quattro set point nell’ottavo gioco, ma Cerundolo chiude a zero in quello successivo vincendo 6-3 il set e si porta in parità.

Nel set decisivo Cerundolo cambia ulteriormente marcia e dimostra la sua maggior caratura. Dopo aver salvato una palla break nel secondo game, l’argentino prende il comando delle operazioni, e nel quinto game strappa il servizio a Darderi portandosi sul 3-2. L’azzurro a questo punto esce dalla partita, non riuscendo a rispondere contro la pressione costante da fondo campo del suo avversario: Francisco Cerundolo inanella quattro game consecutivi e chiude la pratica 6-2, guadagnandosi così l’accesso ai quarti di finale del torneo.