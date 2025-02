Nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana le cose in casa Milan non sono poi migliorato così tanto dall’addio di Paulo Fonseca. Conceicao rischi di fare la stessa fine del suo predecessore: c’è l’aut aut.

L’avventura di Sérgio Conceicao al Milan si è trasformata rapidamente da promessa di rinascita a banco di prova durissimo, culminando in una Champions League da incubo. Subentrato a Paulo Fonseca a fine dicembre 2024, il tecnico portoghese aveva subito acceso gli entusiasmi, regalando ai rossoneri una Supercoppa Italiana conquistata con ai danni di Juventus e Inter. Ma l’Europa, come spesso accade, non ha fatto sconti. Gli ottavi di finale contro il Feyenoord, squadra contro la quale il Milan è inciampato già all’andata, hanno sancito l’eliminazione dei rossoneri e provocato non pochi malumori. Il ritorno a San Siro, invece di trasformarsi in una notte di riscatto, è diventato un’agonia.

Il gol iniziale di Santiago Gimenez sembrava poter riaccendere le speranze, ma il rosso ingenuo a Theo Hernández ha cambiato le sorti del match. Julián Carranza ha punito senza pietà una squadra in affanno, sigillando l’eliminazione con un 2-1 complessivo che sa di beffa e di occasione sprecata. Nel post-partita, Conceicao ha provato a fare scudo alla squadra, assumendosi la piena responsabilità e difendendo Hernandez, ma le parole non sono bastate a placare le polemiche. Il clima in casa Milan però, sembra essersi incrinato già da molto prima dell’ultima gara col Feyenoord, quando l’ex tecnico del Porto e Pulisic hanno avuto materiale su cui discutere.

Pulisic chiede la cessione: aut aut dell’americano

La sfida contro la Dinamo Zagabria non ha portato il Milan solamente alla sconfitta, ma anche a una rottura piuttosto netta tra Conceicao e Christian Pulisic. I due, stando a quanto riportato da Repubblica, avrebbero avuto un faccia a faccia molto duro e da quel giorno non c’è mai stata una vera e propria rappacificazione. Al centro della questione ci sarebbero i metodi dell’ex esterno della Lazio, che a detta di molti ha ormai assunto le vesti di un Sergente di Ferro d’altri tempi e, per questo, avrebbe gettato scompiglio nello spogliatoio.

Il risultato? Pulisic ha chiesto la cessione e non sembra voler riconsiderare la faccenda, a meno che non sia lo stesso Conceicao a dimettersi o ad essere esonerato. Quella di Champions, è stata un’eliminazione prematura contro un avversario sulla carta abbordabile, che mette già in discussione la tenuta del progetto Conceicao. Il tecnico portoghese dovrà dimostrare in fretta di poter rilanciare il Milan e tutto questo passa principalmente dalla gestione dello spogliatoio.