Nottata ricca di gare in Nba, con ben nove in programma ma quasi tutte finite secondo copione. Nella Eastern Conference spiccava il confronto tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics, vinto dagli ospiti 104-124; gara sempre in controllo per i verdi campioni in carica, che nella ripresa amministrano comodamente il vantaggio accumulato. Nei C’s spicca la grande prestazione di Payton Pritchard da 28 punti con 8 triple, mentre Jaylen Brown ne aggiunge 20 e Jayson Tatum firma la tripla doppia da 15 punti, 11 rimbalzi e 10 assist; serata storta al tiro per Phila: il migliore è Paul George con 17 punti. Vittoria anche per i numeri uno a Est, i Cleveland Cavaliers, che dominano nel finale e passano 97-110 sul parquet dei Brooklyn Nets. Sugli scudi Donovan Mitchell con 26 punti, ma spicca anche la doppia doppia da 16 punti e 20 rimbalzi dell’ex Jarrett Allen.

A Ovest i Denver Nuggets si portano al secondo posto grazie al successo 129-115 tra le mura amiche contro gli Charlotte Hornets. Il top scorer della franchigia del Colorado è Jamal Murray con 34 punti, mentre Nikola Jokic festeggia il suo 30esimo compleanno sfiorando la tripla doppia: il tre volte Mvp chiude infatti con 29 punti, 17 rimbalzi e 9 assist; in casa Hornets non bastano i 36 punti con 13 rimbalzi di Miles Bridges. Successo anche per i Los Angeles Lakers, che dopo la sconfitta casalinga proprio contro Charlotte di ieri notte, rispondono prontamente andando a vincere in casa dei Portland Trail Blazers 102-110. Nonostante il back to back LeBron James sfodera una prestazione maiuscola da 40 punti e trascina i suoi, mentre Austin Reaves ne piazza 32; tra i padroni di casa il migliore è Deni Avdija con 28 punti.

Le altre gare della notte Nba

Vittoria importante anche per i New York Knicks, che superano 113-111 i Chicago Bulls dopo un supplementare e consolidano la terza posizione a Est. Sono i tre sopra i 20 punti in casa newyorchese: il migliore è Karl-Anthony Towns con 32 punti e 18 rimbalzi, seguono Miles McBride con 23 e Jalen Brunson con 22 e 12 assist; ai tori invece non bastano i 27 punti e 16 rimbalzi di Josh Giddey. Successo anche per i Milwaukee Bucks, che piegano 116-110 i Los Angeles Clippers grazie ad un Damian Lillard freddissimo in lunetta nei minuti finali.

Ennesima debacle di una stagione da incubo invece per i Phoenix Suns, che crollano 120-109 sul campo dei San Antonio Spurs orfani per tutta la stagione di Victor Wembanyama. Il man of the match per gli speroni è De’Aaron Fox con 26 punti. Vittorie infine per gli Indiana Pacers (127-113 sui Memphis Grizzlies) e per gli Orlando Magic (108-114 sul parquet degli Atlanta Hawks con 36 punti e 10 rimbalzi di Paolo Banchero).

I risultati della notte Nba

Indiana Pacers – Memphis Grizzlies 127-113

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 104-124

Atlanta Hawks – Orlando Magic 108-114

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 97-110

New York Knicks – Chicago Bulls 113-111 OT

Milwaukee Bucks – Los Angeles Clippers 116-110

Denver Nuggets – Charlotte Hornets 129-115

San Antonio Spurs – Phoenix Suns 120-109

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 102-110

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 45-10 Boston Celtics 40-16 New York Knicks 37-18 Indiana Pacers 31-23 Milwaukee Bucks 30-24 Detroit Pistons 29-26 Orlando Magic 28-29 Miami Heat 25-28 Atlanta Hawks 26-30 Chicago Bulls 22-34 Philadelphia 76ers 20-35 Brooklyn Nets 20-35 Toronto Raptors 17-38 Charlotte Hornets 14-40 Washington Wizards 9-45

-WESTERN CONFERENCE