Atp Pune 2023, Karatsev un rullo anche nei quarti. Avanti gli olandesi Griekspoor e Van De Zandschulp

Programma giunto alle semifinali in quel di Pune, dove è in corso di svolgimento l’ATP 250 che quest’oggi ha perso la sua prima testa di serie. Marin Cilic ha annunciato il forfait poco prima del suo incontro di quarti di finale contro Tallon Griekspoor: problema al ginocchio per il veterano tennista croato. Avanza così l’olandese, che contenderà un posto in finale ad un ritrovato Aslan Karatsev. Il russo, dopo un 2022 tutt’altro che brillante, ha iniziato bene in India, vincendo tre partite di fila senza cedere alcun set. Nei quarto Pedro Martinez ha raccolto soli tre games, arrendendosi con lo score di 6-1 6-2.

TABELLONE

COPERTURA TV

MONTEPREMI

Nella parte bassa del tabellone troviamo un altro olandese, il secondo favorito della contesa Botic Van De Zandschulp. Ieri aveva sofferto in entrambi i parziali per avere la meglio sul nostro Cobolli, oggi invece nessun patema d’animo per il n°35 del ranking mondiale. Un secco 6-4 6-2 ai danni di un altro qualificato, il tedesco Marterer. Domani in semifinale se la vedrà contro il francese Benjamin Bonzi che, a sorpresa, ha estromesso il serbo Filip Krajinovic, sesta testa di serie, con lo score finale di 7-6(5) 6-4.