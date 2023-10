Atp Pechino 2023, Medvedev in formato extra lusso: batte Zverev in due set e va in finale

Un Daniil Medvedev in grande spolvero sconfigge in due set Alexander Zverev ed è il primo finalista dell’ATP 500 di Pechino 2023. Prestazione maiuscola da parte dell’attuale numero tre del ranking mondiale, che si impone contro uno Zverev tutt’altro che arrendevole con il punteggio di 6-4 6-3 in 1h e 26′ di gioco. Il russo la vince da campione, dimostrandosi cinico nei momenti decisivi: 4/4 le palle break annullate all’avversario e la capacità di mettere a segno la zampata decisiva nel momento più opportuno sia nel primo che nel secondo parziale. 35esima finale in carriera, l’ottava stagionale, per il nativo di Mosca, che andrà a caccia del suo ventunesimo titolo contro il vincente di Alcaraz-Sinner.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Entrambi partono bene al servizio, ma nella prima fase di gara è probabilmente il russo ad incontrare le maggiori difficoltà. Sul 3-3 arrivano infatti due palle break in favore di Zverev ma Medvedev le annulla bene entrambe dimostrandosi piuttosto aggressivo. La frazione segue i turni di battuta fino al decimo game, quando nel momento più delicato il tedesco avverte un po’ di tensione, commette un sanguinoso doppio fallo e va sotto 15-40. L’ex numero due del mondo riesce a giocare ben i successivi due punti, ma il russo non molla e ai vantaggi si procura la terza palla set e poi chiude con uno straordinario passante di dritto: 6-4.

Zverev ha l’opportunità di portarsi avanti all’inizio del secondo set, procurandosi altre due occasioni per il break nel terzo gioco. Medvedev, però, trova ancora un grande amico nel suo servizio: dal 15-40 infila quattro prime consecutive e continua a fare corsa di testa. Da qui il russo inizia un parziale incredibile al servizio, con dodici punti di fila e due games tenuti a zero. Sul 4-3 arriva la svolta. Zverev è di nuovo in difficoltà, deve affrontare un 15-30 e vince un incredibile scambio passando con il dritto. Lo paga pochi secondi dopo, quando nel punto successivo arriva scarico su un rovescio che finisce fuori. Medvedev sfrutta al meglio la chance e questa volta è lui a passare in modo da ottenere il break decisivo. Il russo torna a servire e il parziale diventa di sedici punti consecutivi alla battuta. Infila 3 aces nell’ultimo game e vola in finale.