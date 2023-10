Kevin Prince Boateng: “Ho mentito a Barcellona, ero tifoso del Real Madrid”

Kevin Prince Boateng , ex giocatore del Barcellona, ​​ha parlato nel podcast di Rio Ferdinand del suo periodo alla corte dei blaugrana, facendo alcune scomode dichiarazioni.

L’ex calciatore milanista ha raccontato: “I supporter del Barcellona mi odieranno, ma io ero tifoso del Real Madrid. Mi hanno chiesto in conferenza stampa quale fosse il mio club preferito e io ho detto il Barcellona. È una delle mie più grandi bugie -perché di solito dico la verità- ma non potevo dirlo perché era l’unico modo per indossare la maglia del Barcellona. Chi è il migliore al mondo? Messi”.

Il calciatore, di doppia nazionalità tedesca e ghanese, ha giocato 15 partite con la nazionale africana e 491 con i club. Di queste, solo quattro sono state giocate con la maglia del Barcellona. Per questo, probabilmente, i tifosi non si dispereranno dopo l’annuncio di Boateng.