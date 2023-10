Pescara, Zeman: “Contento per la vittoria, il Cesena è la favorita del campionato”

Dopo la vittoria ottenuta in rimonta contro il Gubbio, il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha così parlato in conferenza stampa: “Sono contento, la squadra ha dimostrato che voleva la vittoria. Siamo una formazione giovane, ci manca esperienza ma abbiamo fatto bene contro il Gubbio che è una squadra fisica e organizzata, infatti Merola e Accornero hanno sofferto la loro fisicità. Braglia ha detto che hanno fatto tutto loro? Qualche occasione l’abbiamo creata anche noi“.

Zeman ha poi proseguito: “Non è stata la nostra migliore partita perché non era facile giocare contro questo avversario, i nostri erano più a terra che in piedi. Ho una squadra con tanta voglia di fare, questo mi fa piacere. Infine un commento sulle altre: “Il Cesena è in forma, sono i favoriti alla vittoria del campionato e lo stanno dimostrando. Credo che anche noi possiamo dire la nostra, certo siamo molto giovani ma i miei calciatori possono crescere“.