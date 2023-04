Atp Monaco di Baviera 2023, Cobolli batte Thompson e vola al secondo turno

Flavio Cobolli ottiene la terza vittoria consecutiva nell’ATP 250 di Monaco di Baviera 2023, dove supera anche il primo turno del tabellone principale. Dopo aver passato indenne le qualificazioni, il tennista romano si è imposto quest’oggi con il punteggio di 7-5 6-1 sull’australiano Jordan Thompson in 1h e 25′. Si tratta del secondo successo stagionale sul circuito maggiore dopo quello ottenuto ad inizo anno a Pune, il terzo in carriera con quello di Parma nel 2021. Ora l’azzurro classe ’02 attende il vincente del mach tra Oscar Otte e l’argentino Sebastian Baez.

LA PARTITA – Cobolli scatta meglio dai blocchi, con un break realizzato nel terzo gioco. L’azzurro si fa riprendere sul 3-3, poi si seguono i servizi fino al 5-5, quando l’azzurro riesce a strappare nuovamente il servizio all’avversario, per chiudere 7-5 annullando una palla che avrebbe portato i due al tie-break. Decisamente più in discesa la seconda frazione, con l’azzurro in grado di gestire alla grande tutti gli scambi da fondo, con l’australiano che non riesce a trovare le contromisure, pur provando a variare in qualche modo, prendendo più volte la via della rete. Dall’1-1 Cobolli infila cinque games consecutivi, togliendo tre volte la battuta all’australiano e chiude con un 6-1.