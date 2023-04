Napoli-Milan, quote bookmakers: azzurri favoriti per la vittoria, rossoneri per il passaggio del turno

Dopo l’1-0 dell’andata per il Milan, i rossoneri fanno visita al ‘Maradona’ in occasione del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Tutto in 90′, o forse anche più per definire uno dei pochi derby italiani della storia della competizione. Lo spettro dei supplementari è più vivo che mai e le quote Snai sono a senso unico, nonostante il recente 4-0 inflitto dai rossoneri in campionato: l'”1″ della squadra di Spalletti – fa fede il risultato dei 90 minuti – si gioca a 1,73, con il pareggio a 3,75 e la vittoria del Milan a 5,00. Molto più equilibrata la lavagna Under/Over (1,80 a 1,90) e quella Goal/No Goal (risultato con entrambe le squadre a segno a 1,80, almeno una a secco a 1,90). Nell’antepost per il passaggio del turno, che comprende anche supplementari e rigori, il Napoli in semifinale vale 2,15; Milan avanti a 1,70, visto il gol da difendere.