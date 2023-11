ATP Metz, Fognini: “Vittoria che significa molto, sono ancora vivo nonostante l’anno difficile”

Fabio Fognini è tornato al successo a livello ATP battendo nel primo turno a Metz il brasiliano Thiago Seyboth Wild con un doppio tie break dopo oltre due ore di gioco. Nelle interviste del post gara il ligure si è detto soddisfatto: “Sono felice di essere qui, voglio ringraziare il direttore del torneo e lo staff. Adesso sono al secondo turno e sono felice“. Poi un commento sull’avversario e sulla partita giocata: “È un ottimo giocatore, migliorato molto quest’anno, ha vinto dei Challenger e attualmente è numero 74 al mondo. L’ho affrontato a Genova, sapevo che non era facile. Nel primo set ha giocato in maniera fantastica, nel secondo ho avuto chance. Sono contento perché una vittoria nel circuito maggiore per me significa molto“.

Successivamente Fognini ha speso due parole anche per il suo prossimo avversario negli ottavi di finale, ovvero l’istrionico Alexander Bublik: “Sarà un match tosto, lui è un ottimo giocatore. Anche lui è migliorato molto nel corso dell’anno, ed è anche riuscito a vincere dei tornei. Io però devo guardare a me stesso e pensare a giocare“. Infine una chiosa sulla stagione che sta per concludersi: “Quest’anno è stato abbastanza difficile per me anche per colpa degli infortuni. Però sono ancora vivo nonostante un recupero difficile, e voglio godermela fino alla fine“.