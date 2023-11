Milano-Cortina 2026, Abodi: “Pista da bob? Non è il momento di fare previsioni”

“Alternative alla pista da bob per Milano-Cortina 2026? Non è il momento di fare previsioni, è il momento di fare un lavoro accurato perché la decisione che verrà presa sarà una decisione importante”. A dirlo è il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a margine della cerimonia d’apertura della 40esima edizione dello “Sport Movies & Tv – Milano International Ficts Fest” che si svolgerà a Milano dal 7 all’11 novembre. “Aspettiamo ancora qualche giorno – ha proseguito -, la società infrastrutture Milano-Cortina 2026 sta lavorando per la valutazione tecnica-economica, sta interagendo con la Regione Piemonte e la città metropolitana di Torino. La Fondazione sta facendo la valutazione dal punto di vita della logistica e poi si prenderà la decisione migliore”.

E sull’impegno del Governo: “È un impegno totale da parte nostra, ognuno coi suoi ruoli. Il Governo è presente con investimenti significativi che vanno a beneficio soltanto in parte di opere sportive, ma in grandissima parte di opere pubbliche, collegamenti infrastrutturali su gomma che in futuro saranno utili a questi territori”. Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana si è soffermato sull’argomento: “Per quanto riguarda la parte nostra, intesa come Regione, non c’è nessunissimo problema. I lavori stanno proseguendo, anche oggi ho parlato con il sindaco di Livigno. Le nostre opere stanno andando avanti. Adesso l’unica problema è quello legato al bob ma che non dipende da noi”.