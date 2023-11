MotoGP, Marquez: “A Sepang sarà dura fare risultato ma daremo il massimo”

Marc Marquez, in vista della gara in Malesia, ha parlato degli obiettivi suoi e del team per il GP di questo weekend e per le ultime gare della stagione: “Saranno tre gare difficili quelle che ci aspettano. La prima pista che affronteremo è Sepang. Siamo andati forte in alcune delle ultime gare, ma penso che qui sarà più dura fare risultare ed essere competitivi. Le curve più lunghe quest’anno sono state una bestia nera per noi, ma proveremo ad adeguarci al meglio una pezza e dare il massimo”.

Anche Joan Mir, compagno di squadra di Marc Marquez, ha dato la sua impressione sulle ultime gare: “Negli ultimi GP siamo andati forte. Malesia ci darà un’indicazione importante. Vedremo quanto saremo progrediti da inizio anno. Cerchiamo di mantenere la concentrazione e sfruttare al meglio tutte le opportunità che ci si presentano“.