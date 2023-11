Atp Metz 2023, Sonego passa in due set su Shelbayh e si regala i quarti contro Fognini

Un Lorenzo Sonego deciso nei momenti importanti dell’incontro batte il giovane Abedallah Shelbayh e conquista i quarti di finale dell’ATP 250 di Metz. L’azzurro, detentore del titolo conquistato lo scorso anno, si è imposto nella serata francese con il punteggio di 6-3 7-5 al termine di un match equilibrato, ma in cui gli è bastato piazzare la zampata decisiva sia nel primo che nel secondo set. Con questa vittoria Sonego non solo si regala la possibilità di continuare la sua difesa del trofeo, ma consente all’Italtennis di avere un suo rappresentante in semifinale, dato che domani sera andrà in scena il derby contro Fabio Fognini.

LA PARTITA – Dominio dei servizi nella priam fase dell’incontro fino al 3-2, quando l’allievo di Gipo Arbino trova il primo allungo sfruttando la seconda palla break. Nel gioco successivo riesce a consolidare il vantaggio pur dovendo annullare la prima chance dell’incontro al suo avversario e poi chiude con il servizio a disposizione per 6-3.

Nella seconda frazione non si vede l’ombra di una palla break fino al 3-3, quando è ancora il giovane tennista giordano a concedere un paio di occasioni al nostro, che però non le sfrutta. A sua volta, però, nel game successivo, è Sonego a cancellare due pericolose palle break che avrebbero mandato Shelbayh a servire per il set. L’equilibrio dura fino al 5-5, quando il break in favore dell’azzurro arriva. Poi, con il servizio chiude facilmente a zero e vola ai quarti di finale.