Atp Metz 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 9 novembre con Fognini-Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP 250 di Metz 2023 per la giornata di govedì 9 novembre. Vanno in scena i quarti di finale, con il derby russo tra Khachanov e Shevchenko che apre lo spettacolo sul Center Court. Ovviamente la sessione serale è quella che più ci interessa da vicino: dopo il derby francese tra Humbert e Mayot toccherà infatti a Fabio Fognini e Lorenzo Sonego.

CENTER COURT

Ore 14:00 – Shevchenko vs (3) Khachanov

a seguire – (WC) Herbert vs Van Assche

Non prima delle 18:00 – (4) Humbert vs (Q) Mayot

a seguire – (WC) Fognini vs (6) Sonego