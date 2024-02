Atp Marsiglia 2024: Zeppieri ripescato come lucky loser, ma sconfitto in rimonta da Zhang

E’ stato eliminato al primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia 2024, torneo in programma sul cemento indoor francese, Giulio Zeppieri, ripescato all’ultimo come lucky loser. Dopo la sconfitta al turno decisivo del draw cadetto, l’azzurro ha preso il posto del francese Muller nel tabellone principale ma non è riuscito a superare l’ostacolo Zhizhen Zhang. Dopo una battaglia di due ore, ad avere la meglio è stato proprio il cinese, che si è imposto con il punteggio di 6-7 6-1 6-4 ed è approdato al secondo turno.

CRONACA – Primo set molto equilibrato in cui le uniche palle break le ha avute Zeppieri (tre, a cavallo dei primi due turni di risposta). Non le ha però sfruttate e poco dopo si è giunti al tie-break. Qui, le migliori occasioni sono capitate sulla racchetta di Zhang, il quale non è però riuscito a chiudere e, dopo aver mancato tre set point, ha ceduto per 9 punti a 7. A senso unico invece la seconda frazione, in cui Zeppieri ha pagato gli sforzi precedenti ed ha subito un severo 6-1 in mezz’ora di gioco che lascia spazio a poche interpretazioni. L’equilibrio è tornato a regnare nel parziale decisivo, dove il match è girato a cavallo tra il sesto e il settimo gioco. L’azzurro ha infatti avuto una palla break sul 3-2 ma non è riuscito a sfruttarla; al contrario, Zhang è andato a segno nel gioco seguente, ottenendo il break decisivo per il 6-4 finale.