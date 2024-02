Serie C 2023/2024, il Picerno batte 1-0 il Catania: è secondo nel girone C

di Mattia Zucchiatti 21

Il Picerno batte il Catania 1-0 nel recupero della partita valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Quinta partita da imbattuti per gli uomini di Longo, che salgono a 45 punti, a sei lunghezze dalla Juve Stabia capolista. Terza partita senza vincere invece per la formazione di Lucarelli.

La prima conclusione è dei padroni di casa. Ci prova Esposito dalla distanza, ma il suo tiro è fuori misura. Sono le prove generali per il vantaggio, che arriva al 20′. Gallo arriva per primo su un pallone respinto dalla difesa e da fuori area lascia partire un tiro di collo pieno che si infila all’angolo. Il Catania fatica a reagire, ma al 54′ ha la chance per il pareggio. Un errore d’impostazione di Summa favorisce Chiricò che si libera in area con un dribbling e calcia, ma il portiere rimedia al suo errore e respinge il tiro. Il Picerno risponde al 68′. Maiorino scarica al limite dell’area per Esposito, ma il tiro dell’attaccante è respinto da un compagno di squadra e termina la sua corsa sul fondo. Nel finale ci prova anche Santarcangelo con un diagonale che termina di poco fuori. Il risultato non cambia più: il Picerno è secondo in classifica.