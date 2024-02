Serie A 2023/2024, giudice sportivo: multa per Inter e Juventus, squalificato Inzaghi e 12 giocatori

Sono dodici i calciatori squalificati al termine della ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024: lo si apprende dai provvedimenti del giudice sportivo, che ha fermato per un turno il genoano De Winter, unico espulso, e undici giocatori che si trovavano in diffida. Squalifica anche per l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, anch’egli precedentemente diffidato. Inoltre, 10.000 euro di ammenda sia alla Juventus che all’Inter per il comportamento dei propri tifosi nel derby d’Italia.

Questo l’elenco. Ederson (Atalanta), Aebischer (Bologna), Walukiewicz (Empoli), Ranieri (Fiorentina), De Winter (Genoa), Danilo (Juventus), Rovella (Lazio), Gendrey (Lecce), Reijnders (Milan), Mario Rui (Napoli), Pereyra (Udinese), Suslov (Verona). Tra i tecnici, un turno a Inzaghi (Inter), Bartoli (Lecce), Marcon (Udinese). Tra le società, ammende a Inter, Juventus (10.000 euro), Fiorentina, Lecce (8.000 euro), Bologna (3.000 euro), Empoli (2.000 euro), Genoa (1.500 euro).