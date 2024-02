Atp Marsiglia 2024, esordio ok per Lorenzo Musetti: Marterer sconfitto in due set

Lorenzo Musetti vola al secondo turno del torneo Atp 250 di Marsiglia. Sul cemento indoor francese il tennista italiano sconfigge il tedesco Maximilian Marterer (numero novantanove del ranking Atp) con il punteggio finale di 6-4 6-2 dopo un’ora e quarantotto minuti di partita. Al secondo turno Musetti se la vedrà con il vincente del match che vede opposti lo scozzese Andy Murray e il ceco Tomas Machac.

TABELLONE ATP MARSIGLIA 2024

COPERTURA TV

MONTEPREMI

La cronaca – Il match sembra iniziare nel modo migliore per Musetti, che nonostante pochissime prime in campo tiene agevolmente il servizio in apertura e ottiene il break del 2-0. L’azzurro mette in difficoltà Marterer con le variazioni, facendo muovere il tedesco che mette in mostra evidenti difficoltà nello spostamento in avanti. Il giocatore teutonico però non ci sta e ottiene l’immediato contro-break, grazie alle poche prime in campo di Musetti e alla possibilità di spingere da fermo con il rovescio mancino.

Mentre Marterer riesce a migliorare le sue percentuali, il carrarino continua a soffrire al servizio e dopo aver sprecato due palle break nel sesto game cede nuovamente la battuta all’avversario: un pessimo dritto in uscita dal servizio costa a Musetti il 4-3 in favore del tedesco. Quest’ultimo sembra in controllo sul 40-15, ma all’improvviso l’azzurro si carica con un dritto vincente e riesce a cambiare inerzia del game grazie alla qualità delle risposte. Marterer va in difficoltà e arriva così l’immediato contro-break del 4-4. Il servizio non è chiaramente un fattore e Musetti deve annullare altre due palle break prima di salire sul 5-4, poi al terzo set point toglie nuovamente la battuta a Marterer e chiude il set sul punteggio di 6-4 dopo un’ora di gioco.

Nel secondo parziale Lorenzo si scioglie un po’, aumenta la qualità del suo tennis e il tedesco non gli riesce a stare dietro. Già nei primi game Musetti ha la possibilità di brekkare il suo avversario, ma è solo questione di tempo: dal 2-2 è un assolo del tennista toscano che infila quattro games di fila e chiude la contesa con lo score finale di 6-4 6-2.