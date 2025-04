Luciano Darderi vola in semifinale nel torneo Atp 250 di Marrakech 2025. L’italo argentino ha sconfitto in due set il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 56 minuti di partita. Vittoria importante per l’azzurro, che si prende così la sua rivincita sul ceco, che lo aveva battuto la settimana scorsa nella finale del Challenger di Napoli. Ieri inoltre il classe ’97 di Bilovec aveva avuto ragione in tre set su Lorenzo Sonego, ma oggi non ha potuto nulla contro un Darderi falloso ma efficace. La testa di serie numero 7 affronterà ora la quinta forza del seeding, ovvero lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che ha avuto ragione in due set del lusitano Nuno Borges.

La cronaca di Darderi-Kopriva a Marrakech

Dopo i primi game interlocutori, il nativo di Villa Gesell ha messo la freccia con il break nel quarto gioco. Darderi infatti si è costruito due chance grazie a due grandi risposte e alla smorzata, per poi convertire la prima palla break sfruttando l’errore del suo avversario per il 3-1. Il vantaggio dura poco però, perché Kopriva torna subito in scia grazie al contro break, che arriva in seguito ad un paio di errori di troppo dell’italo argentino, con doppio fallo e dritto in corridoio (3-2).

Il ceco è poi fortunato con il nastro e si riporta in parità sul 3-3; Darderi si risolleva dopo aver annullato un’altra palla break con un paio di dritti micidiali, poi nel game successivo al servizio è chiamato a salvarne altre due e risponde presente: si arriva così sul 6-5, con Kopriva che tiene i propri servizi comodamente. Qui arriva la svolta, con Luciano che scarta un paio di regali del suo avversario e manda in archivio il primo set per 7-5.

In avvio di secondo set Darderi deve subito affrontare una palla break, ma la annulla col servizio e si salva. Sul 2-1 Kopriva ha un altro pesante passaggio a vuoto e cede il servizio: il ceco prima annulla brillantemente tre palle break dallo 0-40, poi ai vantaggi spreca a rete e poi capitola con il doppio fallo per il 3-1 dell’azzurro. Da qui in poi Darderi ha diverse occasioni per chiudere l’incontro, ma la parola fine arriva solo con il break nell’ottavo gioco, che gli permette di chiudere 6-2 e di staccare il pass per le semifinali.