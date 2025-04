Sono stati sorteggiati oggi i gironi dei Mondiale di beach soccer, in scena a partire dal primo maggio 2025 nelle Seychelles. L’Italia, che arriva alla rassegna iridata da vicecampione, è stata inserita nel Gruppo D insieme al Brasile, campione del mondo in carica, Oman ed El Salvador. L’esordio degli azzurri è in programma per venerdì 2 contro l’Oman, con la partita che inizierà alle 17:00 italiane. Due giorni più tardi, domenica 4, l’Italia sfiderà il Brasile alle 21:00. Si tratterà di un incontro fondamentale per l’accesso alla fase a eliminazione diretta. L’ultima volta che le due formazioni si sono incontrate è stato un anno fa, a Dubai, per la finale di Coppa del Mondo. Il girone della formazione tricolore si concluderà martedì 6 maggio con la partita contro El Salvador alle 17:00.

Il commissario tecnico Emiliano Del Duca commenta i risultati dei sorteggi: “A prescindere dal sorteggio, noi dobbiamo pensare a lavorare bene fino al Mondiale ritrovando quello spirito e quella voglia che ci hanno sempre contraddistinto. Il girone è duro per tutti e nessuno è felice di aver pescato l’Italia: dobbiamo arrivare pronti. Alle Seychelles si respira già l’aria di un grande evento globale, al quale siamo stati bravi a qualificarci con merito“. Nel corso della storia, l’Italia ha incontrato il Brasile in undici occasioni diverse, senza mai riuscire a ottenere un successo. Sono invece tre i precedenti contro l’Oman, con una sola vittoria ottenuta dagli azzurri e risalente al 2015. Le ultime sfide con El Salvador risalgono al decennio passato: l’Italia ha avuto la meglio nell’incontro del 2008, perdendo però nel 2011.

FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP – I GRUPPI

Gruppo A: Seychelles; Bielorussia; Guatemala; Giappone.

Gruppo B: Mauritania; Iran; Portogallo; Paraguay.

Gruppo C: Spagna; Senegal; Cile; Tahiti.

Gruppo D: Brasile; El Salvador; Italia; Oman.

GRUPPO D, IL PROGRAMMA GARE*

1a giornata

Italia-Oman, ore 17 venerdì 2 maggio

Brasile vs El Salvador, ore 21 venerdì 2 maggio

2a giornata

Oman vs El Salvador, ore 17 domenica 4 maggio

Brasile vs Italia, ore 21 domenica 4 maggio

3a giornata

El Salvador vs Italia, ore 17 martedì 6 maggio

Oman vs Brasile, ore 21 martedì 6 maggio

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale, giovedì 8 maggio

Q1 1a Gruppo A vs 2a Gruppo B, ore 17

Q2 1a Gruppo B vs 2a Gruppo A, ore 18.30

Q3 1a Gruppo C vs 2a Gruppo D, ore 21

Q4 1a Gruppo D vs 2a Gruppo C, ore 22.30

Semifinali, sabato 10 maggio

S1 Vincente Q1 vs Vincente Q3, ore 20

S2 Vincente Q2 vs Vincente Q4, ore 21.30

Finali, domenica 11 maggio

3° posto Perdente S1 vs Perdente S2, ore 20

1° posto Vincente S1 vs Vincente S2, ore 21.30