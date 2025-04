Il Torino riabbraccia Perr Schuurs. Dopo un calvario durato praticamente un anno e mezzo, il difensore olandese è tornato nel capoluogo piemontese, ritrovando i suoi compagni al centro sportivo Filadelfia. L’ex Ajax proseguirà nel quartier generale granata la sua riabilitazione, e ha condiviso sui propri canali social la felicità per il ritorno all’ombra della Mole, anche se il rientro in campo presumibilmente arriverà nel corso della prossima stagione. “Back home“, ha scritto sul proprio profilo Instagram; gioia condivisa anche dalla compagna Roos Wijnands, che postando una foto di San Carlo ha scritto: “Dopo cinque mesi vissuti a Londra, sono contenta di essere tornata a casa“.

Arrivato a Torino nell’agosto 2022, nella sua prima stagione in Serie A Schuurs si era imposto come uno dei migliori difensori del campionato. Perno centrale della retroguardia granata di Juric, l’olandese aveva impressionato gli addetti ai lavori per la sua aggressività sulla palla e la capacità di leggere in anticipo le situazioni. Quasi mai fuori posizione, il classe ’99 ha dimostrato anche una buona tecnica di base, che gli permette di far partire l’azione anche dal basso. L’estate successiva il Toro ha rifiutato diverse offerte per lui, ma purtroppo la sua crescita si è arrestata bruscamente all’inizio della stagione scorsa, e ora sarà tutto da testare a due anni di distanza.

L’infortunio di Schuurs

Il 21 ottobre 2023 Schuurs ha subito un brutto infortunio nella partita di campionato contro l’Inter, riportando la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il centrale oranje ha però avuto delle ricadute che l’hanno portato ad eseguire un secondo intervento di riabilitazione ad agosto 2024, che di fatto lo ha costretto a saltare un’altra stagione. Nonostante i diversi interventi il centrale granata continuava a lamentare dei fastidi al ginocchio e ad ottobre si è recato a Londra per seguire un percorso di riabilitazione sotto gli ordini del dottor Williams, e ora dopo quasi un anno e mezzo dall’infortunio Schuurs è pronto per tornare ad allenarsi.