Atp Houston 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Houston 2023 (Stati Uniti), torneo di scena da lunedì 3 a domenica 9 aprile sui campi in terra battuta della città texana. Il tabellone parla americano con cinque giocatori di casa tra le prime cinque teste di serie. Tra questi riflettori puntati soprattutto su Frances Tiafoe, John Isner e Tommy Paul. Da segnalare anche le wild card assegnate agli altri due statunitensi Jack Sock e Steve Johnson, sempre pericolosi storicamente su questi campi. Proveranno a fermare la pattuglia a stelle e strisce il francese Adrian Mannarino, il cileno Cristian Garin e gli argentini Facundo Bagnis e Juan Manuel Cerundolo, quattro tra i nomi più accreditati per fare bene nel corso dell’evento. Da segnalare pure l’invito dato dagli organizzatori al veterano spagnolo Fernando Verdasco. La diretta televisiva della manifestazione è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Houston 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA ATP 250 HOUSTON 2023

SUPERTENNIS

Lunedì 3 aprile – LIVE alle ore 21.00 e 23.00 (primo turno)

Martedì 4 aprile – LIVE alle ore 21.00 e 23.00 (primo turno)

Mercoledì 5 aprile – LIVE alle ore 21.00 e 23.00 (secondo turno)

Giovedì 6 aprile – LIVE alle ore 21.00 e 23.00 (secondo turno)

Venerdì 7 aprile – LIVE alle ore 03.00, 21.00 e 23.00 (quarti di finale)

Sabato 8 aprile – LIVE alle ore 20.00 e 22.00 (semifinali)

Domenica 9 aprile – REPLICA alle ore 10.00 e LIVE alle ore 21.00 (finale)