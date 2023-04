Nba 2022/2023, programma ultima giornata: tutte le partite in tv, canale e orari

Appassionati di basket e non solo, non prendete impegni per la serata di Pasqua. L’NBA scende infatti in campo per l’ultima giornata della regular season 2022/2023 ed è pronta a regalare spettacolo. Tutti e 15 i match si giocheranno nella stessa giornata e ad orari perfetti per il pubblico italiano. Si parte alle ore 19:00 e si va avanti fino a mezzanotte. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA (canale 209), che seguirà tutte le gare dell’ultima giornata con un’imperdibile diretta basket. I telecronisti commenteranno dunque ogni singola partita, saltando da un campo all’altro, per non far perdere neppure un’emozione. Appuntamento dunque stasera, domenica 9 aprile, dalle ore 19:00 su Sky Sport NBA o in streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW. Di seguito gli orari dei match.

NBA: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Ore 19:00

New York Knicks-Indiana Pacers

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks

Chicago Bulls-Detroit Pistons

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets

Boston Celtics-Atlanta Hawks

Washington Wizards-Houston Rockets

Miami Heat-Orlando Magic

Ore 21:30

Minnesota Timberwolves-New OrleansPelicans

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs

Denver Nuggets-Sacramento Kings

Los Angeles Lakers-Utah Jazz

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors