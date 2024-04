Atp Houston 2024, Darderi eliminato in semifinale: passa Tiafoe in due set

Si è fermato in semifinale lo splendido cammino di Luciano Darderi nell’ATP 250 di Houston 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della città texana. Dopo aver vinto tre partite, il tennista azzurro ha ceduto il passo a Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2 7-6 dopo 1h36′ di gioco. Non ha grossi rimpianti Darderi, che ha fatto il possibile ma non è riuscito a trovare le contromisure al gioco del suo avversario. Nonostante la versione di Tiafoe non sia stata la sua migliore, è stata sufficiente per avere la meglio e raggiungere in finale il connazionale Ben Shelton. Darderi si gode comunque un torneo estremamente positivo grazie al quale potrà ritoccare il proprio best ranking, entrando tra i primi 65 del mondo.

CRONACA – Primo set a senso unico, in cui Darderi ha vinto appena tre punti in risposta ed ha faticato molto anche al servizio, subendo due break in maniera piuttosto netta (uno in avvio e uno nel finale). Lascia spazio a poche interpretazioni il 6-2 con cui Tiafoe ha avuto la meglio, portandosi ad un solo parziale dall’atto conclusivo. Più combattuta invece la seconda frazione, dove però è stato ancora lo statunitense ad essere più propositivo e ad avere in mano il pallino del gioco. Darderi si è salvato sia nel terzo che nel quinto gioco, annullando due palle break, ma non è riuscito ad andare a segno nel sesto game, l’unico in tutto il match in cui è riuscito a mettere in difficoltà Tiafoe sul suo servizio. Luciano ha però mancato due chance di break e l’equilibrio ha continuato a regnare. Senza ulteriori sussulti (se non una palla break per l’americano sul 5-5) si è dunque giunti al tie-break, dove all’improvviso l’equilibrio si è rotto. Tiafoe è infatti volato rapidamente sul 6-0 ed ha poi chiuso 7-2, volando in finale.