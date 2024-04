NBA 2023/2024: Anthony Davis trascina i Lakers, ok Philadelphia e Denver

E’ stato Anthony Davis il grande protagonista della notte italiana, in cui si sono disputati quattro incontri validi per la regular season NBA 2023/2024. Il numero 3 dei Los Angeles Lakers ha infatti messo a referto la sua nona doppia doppia consecutiva, trascinando alla vittoria i giallo-viola con una prova da 22 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Protagonisti nel 116-97 rifilato ai Cleveland Cavaliers anche LeBron James (24 punti e 12 assist) e D’Angelo Russell (28 punti). Sono nove le vittorie nelle ultime dieci gare giocate per i Lakers. C’è stato invece lo zampino del solito Nikola Jokic nel successo dei Denver Nuggets contro gli Atlanta Hawks, maturato con un severo 142-110. Tripla doppia da 19 punti, 14 rimbalzi e 11 assist per il serbo, già in versione play-off.

Si sta scaldando per i play-in, invece, il rientrante Joel Embiid, che sembra essersi messo l’infortunio alle spalle e stanotte ha realizzato 30 punti e 12 rimbalzi nella vittoria dei suoi Philadelphia 76ers contro i Memphis Grizzlies per 116-96. Infine, sconfitta numero 65 per i Detroit Pistons, battuti di 10 (113-103) dai Brooklyn Nets di Cam Thomas, autore di 32 punti. Una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista che la franchigia del Michigan spera solo finisca al più presto.