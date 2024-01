La sorella di Naomi Osaka si sfoga sui social parlando dei maltrattamenti del padre

Naomi Osaka, ex numero uno del mondo e campionessa di quattro titoli del Grande Slam, torna alle competizioni ufficiali in questa stagione dopo una pausa di 15 mesi a causa di problemi di salute mentale. Ha approfittato di quel tempo per diventare mamma.

Ora è emersa l’accusa rivolta dalla sorella Mari, 27 anni, al padre Leonard François, per maltrattamenti e abusi nei confronti di lei e della madre. È quanto afferma la giapponese attraverso i suoi social, già cancellati. “Hai abusato di me fin da quando ero giovane e continui a molestare mia madre. Ti ucciderò a meno che tu non mi uccida prima portando un’arma, da codardo quale sei. Mi considero la figlia del diavolo“, scrive colei che è stata anche tennista professionista e che ha raggiunto la posizione 280 come miglior classifica.

Il circuito femminile ha storicamente avuto molti esempi di abusi domestici. In quella lunga lista spicca Damir Dokic, padre di Jelena Dokic e a cui è stato vietato l’ingresso nei campi da tennis. Marinko Lucic , padre di Mirjana Lucic, ha visto sua figlia fuggire negli Stati Uniti per evitare di essere sotto la sua influenza. Era noto anche l’abuso di Jim Pierce nei confronti di sua figlia Mary. Come Damir Dokic, anche per lui le porte sono state chiuse in tutti i tornei.