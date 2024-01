Atp Hong Kong 2024: Musetti inaugura la stagione con una vittoria, battuto in due set Wong

Buona la prima per Lorenzo Musetti, che ha aperto la nuova stagione con una vittoria in due set ai danni di Coleman Wong, nell’incontro valevole per il primo turno dell’Atp 250 di Hong Kong 2024. Prova discreta da parte del tennista azzurro, che aveva tutto da perdere contro un giovane in rampa di lancio, peraltro beniamino del pubblico di casa, ma è riuscito a prevalere per 6-4 7-5 dopo 1h46′ di gioco, pur senza brillare. Musetti è approdato dunque al secondo turno del torneo asiatico, dove se la vedrà contro il russo Pavel Kotov.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Inizio in salita per Musetti, costretto subito a fronteggiare una palla break nel suo primo turno di battuta. Superato il momento delicato, grazie all’ausilio del servizio, ecco che Lorenzo sale in cattedra e ottiene il break, poi consolidato agevolmente nel game seguente, che gli regala un importante vantaggio. Da qui si susseguono dunque una serie di games poco lottati e Musetti dà l’impressione di essere in totale controllo delle operazioni. Wong fa quel che può e, sostenuto dal pubblico, riesce a prolungare il parziale, cancellando anche due set point sul 5-3. Musetti però non trema e chiude 6-4 dopo 44 minuti di gioco.

Anche la seconda frazione è fin da subito in discesa per Musetti, che manca una palla break nel game inaugurale ma conquista il break poco dopo, strappando la battuta a Wong nel terzo gioco dopo che l’avversario ha sprecato ben sette chance di 2-1. Il match appare dunque indirizzato e Musetti si avvicina game dopo game alla vittoria, senza faticare minimamente. Proprio nel momento di chiudere, tuttavia, si rende protagonista di un brutto passaggio a vuoto e, a suon di errori (compreso un sanguinoso doppio fallo) cede la battuta. Poco male, però, dato che ottiene immediatamente un nuovo break e, senza troppe difficoltà, riesce ad imporsi per 7-5, staccando così il pass per il secondo turno.