Real Madrid-Maiorca, Ancelotti: “Felice per il rinnovo, non so se il Brasile mi vorrà ancora”

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Maiorca, primo match del 2024 per i Blancos. Per il tecnico italiano è stata anche l’occasione per parlare per la prima volta dopo il rinnovo di contratto che lo lega al Real fino al 2026. “Sono molto felice di questo rinnovo, spero di poter allenare ancora anche nel 2027 e 2028 – spiega Ancelotti – Mi trovo bene qui a Madrid, confermo che penso che questa sarà la mia ultima panchina. Vogliamo iniziare bene il nuovo anno, sperando che sia positivo per tutti noi.” Diverse domande sulla formazione, visti anche i ritorni dall’infermeria ma anche diversi infortuni: “Non intendiamo tornare sul mercato in difesa, abbiamo fiducia in Rudiger e Nacho e all’occorrenza ci sono anche Tchouameni e Carvajal. Portiere? Non ho preso una decisione definitiva, deciderò di volta in volta. Domani giocherà Lunin perchè Kepa è influenzato.”

Domande anche sulla trattativa con il Brasile, ovviamente arenata dopo il rinnovo. “Non so se mi vorranno ancora in futuro dopo questo contratto, in ogni caso devo ringraziare il presidente federale Ednaldo Rodrigues per l’interesse dimostrato. Sapete tutti che c’erano dei contatti, ma alla fine la situazione si è evoluta come volevo e cioè rimanendo qui a Madrid.” Sulle altre scelte di formazione per domani: “Parlerò con i medici per Vinicius, in allenamento si è comportato bene. Carvajal giocherà dall’inizio, l’assenza di Guler è più lunga.”