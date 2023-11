Atp Finals: Zverev prova il tweener ma il risultato non è dei migliori (VIDEO)

Nel corso dell’incontro delle Atp Finals tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev, vinto dal russo in due set, è andato in scena un siparietto che ha suscitato l’ilarità del pubblico. Sotto 2-1 ma sul 40-0 a suo favore nel secondo set infatti, Zverev si è cimentato in un tweener a punto ormai conquistato. Il risultato però non ha sorriso al tedesco, che si è colpito da solo sulla parte bassa della schiena.