L’ora di Cristian Volpato in Under 21: proverà a convincere Nunziata e Dionisi

Zero punti, come zero sono i gol fatti, a fronte di diciassette subiti. San Marino è squadra cuscinetto anche nel girone A delle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025. Ma la nazionale azzurra di Carmine Nunziata non può permettersi di prendere sottogamba nessun impegno, incluso quello di Serravalle (oggi, ore 18:30). Qualche esperimento però il Ct italiano se lo concederà, conservando con ogni probabilità il 4-3-1-2 che sta contrassegnando il cammino degli azzurrini. Ecco che una delle novità può essere Cristian Volpato, convocato in un secondo momento per il forfait di Baldanzi e tenuto in alta considerazione alla luce degli ultimi buoni impegni con la maglia del Sassuolo. Peraltro Miretti non è al meglio e l’ex Roma vede alzarsi la possibilità di una chance dal 1′. Classe 2003, sedotto dalla nazionale australiana in occasione degli ultimi Mondiali in Qatar ma italiano quanto basta per dire no al paese di nascita (è nato a Camperdown), Volpato è pronto a scalare le gerarchie azzurre. Dopo otto panchine consecutive, il trequartista è stato chiamato in causa da Alessio Dionisi negli ultimi tre impegni per un totale di 47 minuti. Pochi, ma la concorrenza in casa Sassuolo non è poca.

In ogni caso, soprattutto nell’ultima gara contro la Salernitana, Volpato si è messo in luce con personalità e qualità, la stessa che aveva spinto Josè Mourinho ad affidargli spesso e volentieri le sorti della sua Roma in momenti difficili. E ci è riuscito per ben due volte, entrambe contro il Verona: segnando in un caso il gol della rimonta fino al 2-2 e nell’altro realizzando una rete e un assist per la vittoria al Bentegodi. Gli ingredienti per emergere e trovare continuità in Serie A e Under 21 insomma ci sono tutti. Il fantasista del Sassuolo si candida tra le linee, con due tra Ambrosino, Gnonto ed Esposito nei posti d’attacco. Servono gol e certezze contro San Marino, prima del confronto diretto contro l’Irlanda a punteggio pieno. L’Italia ha pareggiato 0-0 nella prima partita in Lettonia, ha battuto sia la Turchia che la Norvegia 2-0 a ottobre e si è issata al secondo posto. Per ambire al primato serve la versione vista contro gli scandinavi, con qualche innesto in più vista la condizione precaria dei big (Bove e Miretti non al meglio, Colombo fuori). Per Volpato è l’occasione da prendere al volo.