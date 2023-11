Atp Finals 2023, Medvedev si qualifica e nel post-partita incontra una delegazione del Torino Calcio

Tennis e calcio come sempre si incontrano a Torino in occasione delle ATP Finals. Daniil Medvedev, dopo aver sconfitto Sascha Zverev e conquistato un posto in semifinale, si è trattenuto alcuni minuti con una delegazione del Torino che comprendeva Samuele Ricci, Raoul Bellanova e Luca Gemello, i quali gli hanno regalato le maglie granata. Il russo nona ha però potuto ricambiare, affermando ironicamente che gli servono per giocare la prossima partita!

Medvedev meeting some Torino players after the match. pic.twitter.com/nUSR4kzQLb — José Morgado (@josemorgado) November 15, 2023