ATP Finals Torino 2023, Djokovic: “Sinner il migliore del torneo finora, ma voglio la rivincita”

TORINO

“Contro Carlos ho giocato uno dei migliori match del mio 2023. Abbiamo affrontato battaglie epiche quest’anno e credo che entrambi pensassimo di giocare una lunga maratona. Una prestazione così non poteva arrivare in un momento migliore dato che non ho giocato al massimo nel girone”. Le parole di Novak Djokovic dopo aver staccato il pass per la finale delle Nitto ATP Finals 2023 grazie al 6-3 6-2 inflitto a Carlos Alcaraz. Il serbo si giocherà il titolo contro l’azzurro Jannik Sinner, avversario che lo ha sconfitto pochi giorni fa nel round robin. “Il KO con Jannik servirà a motivarmi ed è un tool di preparazione fantastico, dato che potrò rivedere la partita e capire cosa posso fare meglio – spiega il numero uno del mondo -. Sinner è stato il miglior giocatore del torneo al momento, so cosa aspettarmi e lui sfrutterà la carica del pubblico. Io sono pronto a prepararmi al meglio e questo mi fa credere che troverò un buon feeling”.