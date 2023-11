Francia-Gibilterra 14-0 e le sue sorelle: nel 1983 Spagna-Malta 12-1 e i “limoni drogati”

La Francia oggi ha vinto 14-0 contro Gibilterra nel match valido per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Record di gol in una partita di qualificazione tra nazionali. Una differenza così ampia ci fu nelle qualificazioni a Francia 1984 tra Spagna e Malta, che finì 12-1 per le Furie Rosse. Si penò subito a una combina per eliminare l’Olanda. Gli iberici dovevano infatti vincere con uno scarto di almeno 11 reti per eliminare gli Oranje. Finì proprio con 11 gol di scarto, Olanda a casa e Spagna in Francia. L’ex commissario tecnico Scerri parò di limoni drogati: “Un signore vestito di bianco ci ha offerto un vassoio di limoni tagliatii a metà. I giocatori li avevano succhiati e poi si erano sentiti male, soffrendo vertigini e forte debolezza. Avevo chiesto al medico se erano stati drogati perché avevano perso completamente. Non avevamo le prove, il caso sarebbe finito lì”. Tesi confermata anche da uno dei giocatori, Demanuele: “Mi sentivo ubriaco, come se fossi stato a far festa tutta la notte”. Insomma, limoni drogati o no, quel 12-1 cela comunque dei misteri.